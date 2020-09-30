Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области осудили водителя, по вине которого погибли два человека

В Ростовской области осудили водителя, по вине которого погибли два человекаПроизошло ДТП, повлекшее за собой смерть двух человек.

В апреле 2019 года Валерий Сысоев за рулем «Хендай Портер» ехал по автотрассе Егорлыкская - Сальск. Мужчина не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречную полосу. Валерий столкнулся с грузовиком, а затем влетел в легковушку.

Пассажир и водитель «ВАЗ-2107» получили тяжелые травмы, из-за которых один из них скончался на месте происшествия, а второй - в реанимации.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет отбывания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года 8 месяцев, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.