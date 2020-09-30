В Ростовской области осудили водителя, по вине которого погибли два человека

Произошло ДТП, повлекшее за собой смерть двух человек.В апреле 2019 года Валерий Сысоев за рулем «Хендай Портер» ехал по автотрассе Егорлыкская - Сальск. Мужчина не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречную полосу. Валерий столкнулся с грузовиком, а затем влетел в легковушку.Пассажир и водитель «ВАЗ-2107» получили тяжелые травмы, из-за которых один из них скончался на месте происшествия, а второй - в реанимации.- Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет отбывания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года 8 месяцев, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.