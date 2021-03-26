В Ростове задержали мужчину, «разводившего» пенсионерок на деньги

Житель Ростова обманом выманивал крупные суммы денег у пожилых людей. Антона Ш. задержали 27 марта по подозрению в мошенничестве.Как стало известно, парень нигде не работал. Он не придумал варианта лучше, чем поживиться на доверчивых пенсионерках. Схема была простой: мошенник звонил в дверь бабушкам и рассказывал трогательную историю о том, что с родственниками случилось несчастье. Разумеется, чтобы помочь им, парень просил деньги.Цена помощи оказалась немаленькой. 3 февраля он выманил порядка 300 тысяч рублей у женщины, проживающей на улице Зорге. А через пару недель - у пенсионерки с улицы 2-й Краснодарской.- 29 марта подозреваемого заключили под стражу до 3 мая, - рассказал и.о. заместителя прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун.Правоохранители предполагают, что парень работал не один. В настоящее время они разыскивают возможных членов банды мошенников.Сотрудники прокуратуры настоятельно просят жителей Ростова не доверять мошенникам, не давать и не переводить деньги незнакомым людям.