В Азове уже порядка сотни животных пострадали от укусов клещей



Уже около сотни животных в Азове пострадали от укусов клещей. С наступлением тепла паразиты активизировались и стали запрыгивать на четвероногих.



Как рассказали в клинике «ВетЮг», только к ним за два месяца поступило порядка 20 пушистых пациентов. Практически все из них — собаки. Вероятность укусов животных зависит только от того, обрабатывают ли их хозяева специальными таблетками и каплями.



– Люди, которые уже однажды приходили к нам с такой проблемой, больше с ней не сталкиваются, - отметил ветеринар Максим Рубанов. - Они поняли, что проще заранее обработать пса, чем потом мучить и себя, и его. Например, в прошлом году в этот же период к нам обратились порядка сотни владельцев животных.



Интересно, что период активизации клещей каждый год меняется. Если раньше они «просыпались» весной и осенью, то сейчас их можно встретить круглый год, стоит только температуре немного подняться. Это связано с тем, что паразиты, коротко говоря, эволюционируют. При этом становится всё больше клещей-переносчиков инфекции. Они заражают как собак, так и друг друга. Специалисты уверены, что такие изменения связаны с тем, что органы власти и специалисты эпиднадзора не проводят обработку территорий.



Чтобы не допустить заболевания, стоит не только заранее обрабатывать животных, но и осматривать их. Если вы увидели, что собака стала плохо есть, у неё поднялась температура, появляется рвота, меняется цвет мочи, то нужно срочно везти ее к ветеринару. Опасность заключается в том, что может оказаться поражена печень. Клиника «ВетЮг» принимает пациентов круглосуточно. Лечение включает в себя специфическую терапию и приём препаратов.