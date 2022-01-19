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На Дону без вести пропавшего мальчика нашли живым у подруги

На Дону без вести пропавшего мальчика нашли живым у подруги
В Гуково нашли живым школьника, пропавшего без вести. Девятилетнего Эльдара К. отыскали спустя сутки.

Последний раз мальчика видели около 17 часов 20 января в поселке шахты »Первогуковской». Он вышел из дома встретить семилетнего брата из школы, но они разминулись. Спустя 20 минут младший брат уже был дома, а Эльдар так и не вернулся. Родные сразу же забили тревогу. Они написали заявление в полицию, распространили ориентировку в соцсетях. К поискам подключились родители одноклассников и волонтерские отряды. Всю ночь, до 5 часов утра, они прочесывали местность, звонили друзьям и знакомым мальчика, но все безрезультатно.

Около 9 часов 21 января Эльдара нашли живым. По информации источника Rostov.ru, школьник ночевал у своей подруги. Как он там оказался, и почему родители девочки не сообщили взволнованным родным Эльдара, что мальчик у них, предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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