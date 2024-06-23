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Житель Волгодонска застрелил знакомого на складе под Туапсе

Житель Волгодонска застрелил знакомого на складе под Туапсе
Уроженец Волгодонска Ростовской области подозревается в убийстве знакомого в Краснодарском крае. Трагедия случилась 19 июня в селе Шепси Туапсинского района.

Волгодончанин пришел к приятелю на склад на улице Садовой. Во время беседы он начал пить алкоголь, после чего получил замечание. Мужчина бурно отреагировал на него, и между приятелями вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. По версии следствия, житель донского региона в какой-то момент достал из сумки пистолет и выстрелил в грудь оппоненту. От полученного ранения тот скончался на месте. Другие работники склада обезоружили мужчину и вызвали полицейских.

- В ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. При каких обстоятельствах у него оказалось оружие, разбираются правоохранители.
Фото: социальные сети
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