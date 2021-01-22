В Волгодонске школьная учительница и ее муж найдены мертвыми в квартире
В Волгодонске учительницу начальных классов школы № 15 с мужем нашли мертвыми. Тела супругов обнаружили в их дачном доме в одном из СНТ 25 января.
Коллеги забили тревогу, когда Анна Волкова не пришла на работу в понедельник, сообщает DonDay Волгодонск. Педагоги направились к дачному дому, где жила семья учительницы.
Открыв дверь, сотрудники школы увидели тела Анны и ее мужа. Есть информация, что причиной смерти стало отравление угарным газом. У погибших супругов осталась дочь-подросток, которая учится в 9-м классе.