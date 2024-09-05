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В Шахтах спустя пять часов потушили пожар площадью 1 200 квадратных метров

В Шахтах спустя пять часов потушили пожар площадью 1 200 квадратных метров
В Шахтах Ростовской области потушили огромный ландшафтный пожар. Возгорание случилось 5 сентября.

Горожане заметили, что на двух улицах — Ялтинской и Щербины — горят сухие деревья и трава. В 11:00 они сообщили об этом в пожарную часть.

Сразу же на место происшествия выехали 23 пожарных на специальных машинах. Пять часов спустя, в 16:00, пожар удалось локализовать на площади 1 200 квадратных метров. А в 16:45 пожар был полностью потушен.
Фото: Дондей
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