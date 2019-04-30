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В Ростовской области обнаружили мертвого мужчину с обезображенным лицом

В Ростовской области обнаружили мертвого мужчину с обезображенным лицом
В одном из сел Матвеево-Курганского района нашли труп мужчины с обезображенным лицом. Инцидент произошел 3 мая.

По информации сайта DonDay.ru, Игорь К. несколько дней не выходил на связь. Родственники и друзья мужчины забили тревогу и приступили к поискам. Они пришли к нему домой и обнаружили Игоря лежащим во дворе.

Мужчина не подавал признаков жизни, а его лицо было сильно обезображено. Шокированные друзья и знакомые вызвали на место врачей. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Как сообщил источник, тело пролежало несколько дней.

Выяснилось, что Игорь К. недавно вышел из тюрьмы. В прошлом он был водителем автобуса по маршруту Ростов - Таганрог. Правоохранителям только предстоит разобраться в случившемся и выяснить все подробности смерти мужчины.

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