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В Ростовской области в столкновении иномарок пострадали две девушки и 4-месячная девочка

В Ростовской области в столкновении иномарок пострадали две девушки и 4-месячная девочка
В Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали трое, в том числе 4-месячная девочка. Авария произошла на 23-м километре трассы Азов - Ейск.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Опеля» во время разворота не уступил дорогу мужчине на «Хендай» и врезался в иномарку.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия травмы получили две 27-летние девушки из «Хендай» и 4-месячная малышка.

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