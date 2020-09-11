В Ростовской области в столкновении иномарок пострадали две девушки и 4-месячная девочка

В Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали трое, в том числе 4-месячная девочка. Авария произошла на 23-м километре трассы Азов - Ейск.По предварительным данным, 29-летний водитель «Опеля» во время разворота не уступил дорогу мужчине на «Хендай» и врезался в иномарку.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия травмы получили две 27-летние девушки из «Хендай» и 4-месячная малышка.