В Ростовской области в результате масштабного пожара выгорело 2,5 гектара растительности



В Новочеркасске в результате масштабного возгорания выгорело 2,5 гектара растительности. Пожарные тушили огонь на протяжении шести часов.



Пожар начался около 12 часов дня 11 сентября. Спасатели боролись с пламенем сразу на четырех участках. Общая площадь составляла 800 квадратных метров.



Полностью возгорание было ликвидировано к 18 часам. К этому времени огонь распространился на территорию 2,5 гектара.

В тушении были задействованы 70 спасателей и 26 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Огнём была уничтожена сельхозтехника и машина МЧС.



Причина возгорания устанавливается. Не исключено, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём. Напомним, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность. На протяжении длительного времени на Дону стоит тёплая и сухая погода. При таких условиях масштабное возгорание может произойти из-за одной непотушенной спички.