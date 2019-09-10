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В Ростовской области в результате масштабного пожара выгорело 2,5 гектара растительности

В Ростовской области в результате масштабного пожара выгорело 2,5 гектара растительности
В Новочеркасске в результате масштабного возгорания выгорело 2,5 гектара растительности. Пожарные тушили огонь на протяжении шести часов.

Пожар начался около 12 часов дня 11 сентября. Спасатели боролись с пламенем сразу на четырех участках. Общая площадь составляла 800 квадратных метров.

Полностью возгорание было ликвидировано к 18 часам. К этому времени огонь распространился на территорию 2,5 гектара.
В тушении были задействованы 70 спасателей и 26 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Огнём была уничтожена сельхозтехника и машина МЧС.

Причина возгорания устанавливается. Не исключено, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём. Напомним, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность. На протяжении длительного времени на Дону стоит тёплая и сухая погода. При таких условиях масштабное возгорание может произойти из-за одной непотушенной спички.

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