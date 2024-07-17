В Ростовской области в пожаре пострадали двое детей и взрослый

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В городе Волгодонске Ростовской области двое детей и взрослый пострадали в пожаре. ЧП случилось в ночь на 17 июля в пятиэтажке на улице Ленина.Примерно в 1:30 в квартире на четвертом этаже загорелся шкаф. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей.Когда на место происшествия прибыли 17 огнеборцев на шести пожарных машинах, огонь уже успел охватить 40 квадратных метров помещения. Пожар удалось потушить примерно через 40 минут.В результате возгорания три человека получили серьезные ожоги: четырёхлетний и семилетний братья, а также 63-летний сосед, который отравился угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу.В региональном ГУ МЧС сообщили, что, по одной из версий, пожар мог произойти из-за детской шалости с огнем.