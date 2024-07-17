В Ростовской области в пожаре пострадали двое детей и взрослый
В городе Волгодонске Ростовской области двое детей и взрослый пострадали в пожаре. ЧП случилось в ночь на 17 июля в пятиэтажке на улице Ленина.
Примерно в 1:30 в квартире на четвертом этаже загорелся шкаф. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей.
Когда на место происшествия прибыли 17 огнеборцев на шести пожарных машинах, огонь уже успел охватить 40 квадратных метров помещения. Пожар удалось потушить примерно через 40 минут.
В результате возгорания три человека получили серьезные ожоги: четырёхлетний и семилетний братья, а также 63-летний сосед, который отравился угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что, по одной из версий, пожар мог произойти из-за детской шалости с огнем.