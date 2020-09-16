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В Ростовской области подросток перевернулся на иномарке: пострадал мальчик

В Ростовской области подросток перевернулся на иномарке: пострадал мальчик
В Ростовской области подросток опрокинулся на иномарке, в результате пострадал его пассажир. ДТП случилось вечером 17 сентября в Новочеркасске, в районе дома № 4 по улице Строителей.

По предварительной информации, 16-летний водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением и перевернулся.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 14-летний пассажир легковушки. С травмами его доставили в больницу.

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