В Ростовской области подросток перевернулся на иномарке: пострадал мальчик

В Ростовской области подросток опрокинулся на иномарке, в результате пострадал его пассажир. ДТП случилось вечером 17 сентября в Новочеркасске, в районе дома № 4 по улице Строителей.По предварительной информации, 16-летний водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением и перевернулся.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 14-летний пассажир легковушки. С травмами его доставили в больницу.