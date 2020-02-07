В Ростовской области суд рассматривает дело женщины, зарезавшей своего приятеля



В Новошахтинске суд рассматривает дело местной жительницы, обвиняемой в убийстве 27-летнего приятеля. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.



Ближайшее заседание назначено на 27 февраля. На предыдущие не явились свидетели, пишет DonDay.ru.



Напомним, убийство произошло в конце августа 2019 года в Новошахтинске. 27-летнего местного жителя Василия Пожидаева нашли мёртвым 30 августа. На его теле были резаные раны. Выясняя обстоятельства смерти молодого человека, следователи установили, что накануне он встречался со своей знакомой. Женщину задержали 31 августа. На допросе она рассказала, что в день трагедии вместе выпивала с Василием. В какой-то момент, на фоне выпитого алкоголя, между ними произошла ссора. Во время спора женщина достала лезвие бритвы и ударила им парня по горлу. Молодой человек скончался на месте происшествия.