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В Ростовской области мужчина получил восемь лет за убийство друга

В Ростовской области мужчина получил восемь лет за убийство друга
Фото: ntm13.ru
В Зимовниковском районе Ростовской области суд вынес решение в отношении мужчины, убившего друга.

В ночь на 30 января 2019 года между жителем хутора Новогашунского и его приятелем произошла ссора. Жаркий спор перерос в драку. Во время потасовки мужчина схватил нож и несколько раз ударил им товарища. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

На момент ссоры оба мужчины были сильно пьяны.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 1 августа суд приговорил обвиняемого к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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