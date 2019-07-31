В Ростовской области мужчина получил восемь лет за убийство друга



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В Зимовниковском районе Ростовской области суд вынес решение в отношении мужчины, убившего друга.



В ночь на 30 января 2019 года между жителем хутора Новогашунского и его приятелем произошла ссора. Жаркий спор перерос в драку. Во время потасовки мужчина схватил нож и несколько раз ударил им товарища. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



На момент ссоры оба мужчины были сильно пьяны.



Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 1 августа суд приговорил обвиняемого к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.