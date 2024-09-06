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В Ростовской области мама с семилетним сыном пострадали в ДТП

В Ростовской области мама с семилетним сыном пострадали в ДТП
В Волгодонске Ростовской области женщина с ребенком пострадали в ДТП. Происшествие случилось 6 сентября около 13:30.

По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулем «БМВ 320» ехала по переулку Матросова. Выезжая со второстепенной дороги на улицу Пионеров, она не уступила движение «Киа Спортедж». Избежать столкновения не удалось. От удара обе машины выбросило с проезжей части.

Травмы получили 32-летняя женщина-водитель корейского кроссовера и семилетний сын. По информации регионального УГИБДД, мальчику оказали разовую медпомощь, а его маму отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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