В Ростовской области легковушка застряла под ковшом трактора: женщину зажало в авто

Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области женщину зажало в машине после ДТП с трактором. Происшествие случилось 23 декабря под Новошахтинском.По предварительным данным, водитель за рулем «Митсубиси Галант» ехал в сторону нефтеперерабатывающего завода, как вдруг на пути у него появился трактор «САТ». На перекрестке сельхозмашина начала поворачиваться навстречу автомобилю. На узком пересечении машины не смогли разминуться, и ковш трактора буквально поддел иномарку.В результате ЧП пассажирку «Митсубиси» зажало передней панелью. Чтобы ее достать оттуда, пришлось вызывать спасателей. Прибывшие специалисты с помощью гидравлического инструмента срезали металлическую опору и разжали смятую панель иномарки, чтобы освободить ноги пострадавшей.С травмами женщину госпитализировали. Водители транспортных средств не пострадали, им помощь врачей не понадобилась.Сплющенная ковшом трактора иномарка восстановлению не подлежит. Владельцу придется сдать ее на металлолом.