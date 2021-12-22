В Ростовской области легковушка застряла под ковшом трактора: женщину зажало в авто
В Ростовской области женщину зажало в машине после ДТП с трактором. Происшествие случилось 23 декабря под Новошахтинском.
По предварительным данным, водитель за рулем «Митсубиси Галант» ехал в сторону нефтеперерабатывающего завода, как вдруг на пути у него появился трактор «САТ». На перекрестке сельхозмашина начала поворачиваться навстречу автомобилю. На узком пересечении машины не смогли разминуться, и ковш трактора буквально поддел иномарку.
В результате ЧП пассажирку «Митсубиси» зажало передней панелью. Чтобы ее достать оттуда, пришлось вызывать спасателей. Прибывшие специалисты с помощью гидравлического инструмента срезали металлическую опору и разжали смятую панель иномарки, чтобы освободить ноги пострадавшей.
С травмами женщину госпитализировали. Водители транспортных средств не пострадали, им помощь врачей не понадобилась.
Сплющенная ковшом трактора иномарка восстановлению не подлежит. Владельцу придется сдать ее на металлолом.