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В Ростовской области для тушения лесного пожара направили вертолет Ми-8

В Ростовской области для тушения лесного пожара направили вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 направлен в Обливский район для тушения лесного пожара. Оперативные данные сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Огонь распространился по сухой траве на пять гектаров. Вертолет совершил пять сбросов 25 тонн воды.

Напомним, лес загорелся днем в среду недалеко от хутора Киреева. Сначала огонь распространился на два гектара, а для его ликвидации были направлены 124 спасателя и 19 единиц техники.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

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