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В Ростове живым нашли пропавшего 85-летнего мужчину

В Ростове живым нашли пропавшего 85-летнего мужчину

В Ростове пропавшего 22 октября пенсионера Илью Крючкова нашли живым.

Мужчина ушел из дома на проспекте Космонавтов 22 октября и пропал. Когда он не вернулся ни к вечеру этого же дня, ни утром следующего, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже пенсионера и попросили помощи у добровольцев поискового отряда. По словам родственников пропавшего, Илья не ориентируется в пространстве.

Мужчину нашли 30 ноября. О том, где он находился и почему не выходил на связь, ничего не известно. Возможно, он просто решил пройтись по улице и потерялся.
Фото: Лиза Алерт
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