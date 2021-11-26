В Ростове живым нашли пропавшего 85-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове пропавшего 22 октября пенсионера Илью Крючкова нашли живым.Мужчина ушел из дома на проспекте Космонавтов 22 октября и пропал. Когда он не вернулся ни к вечеру этого же дня, ни утром следующего, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже пенсионера и попросили помощи у добровольцев поискового отряда. По словам родственников пропавшего, Илья не ориентируется в пространстве.Мужчину нашли 30 ноября. О том, где он находился и почему не выходил на связь, ничего не известно. Возможно, он просто решил пройтись по улице и потерялся.