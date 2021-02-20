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В Ростове при пожаре на Горького погиб мужчина

В Ростове при пожаре на Горького погиб мужчина
В Ростове при пожаре на улице Максима Горького погиб мужчина. Трагедия произошла утром 22 февраля в центре донской столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

В одной из квартир произошло возгорание на площади 15 квадратных метров. Жильцы дома, почуяв запах дыма, выбежали на улицу и стали ждать приезда пожарной бригады. Прибывшие спасатели за 30 минут локализовали пламя. После этого они нашли тело мужчины. Его возраст и личность устанавливают.

К тушению привлекали девять сотрудников МЧС и две пожарные машины.

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