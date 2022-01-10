В Ростове посреди улицы вспыхнул троллейбус

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону посреди улицы загорелся троллейбус №5, следующий по маршруту Главный ж/д вокзал — Сельмаш. ЧП произошло 12 января около полудня. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.Троллейбус ехал улице 1-й Конной Армии, когда из него начал валить дым. Судя по кадрам, что-то загорелось в задней части салона. Водитель остановил транспортное средство и самостоятельно попытался потушить пламя при помощи огнетушителя. О том, находились ли внутри салона люди, ничего не известно.Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших.