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В Ростове посреди улицы вспыхнул троллейбус

В Ростове посреди улицы вспыхнул троллейбус

В Ростове-на-Дону посреди улицы загорелся троллейбус №5, следующий по маршруту Главный ж/д вокзал — Сельмаш. ЧП произошло 12 января около полудня. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.

Троллейбус ехал улице 1-й Конной Армии, когда из него начал валить дым. Судя по кадрам, что-то загорелось в задней части салона. Водитель остановил транспортное средство и самостоятельно попытался потушить пламя при помощи огнетушителя. О том, находились ли внутри салона люди, ничего не известно.

Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших.
Фото: соцсети
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