В Ростове под суд пойдут грабители, избившие девушку-продавца



В Советский районный суд Ростова передали дело двух молодых людей, ограбивших торговую точку. Их обвиняют по статье «Грабёж».



В августе 2019 года 27-летний Павел Г. и 25-летний Никита П. заявились в магазин на улице Извилистой. Один из них зашёл за прилавок и ударил по лицу девушку-продавца. Затем он открыл кассу и похитил оттуда более 15 тысяч рублей. Выходя на улицу, парни забрали мобильный телефон, который принадлежал владельцу магазина. Стоимость гаджета — 5 тысяч рублей.



- Подозреваемых вскоре задержали. В отношении них возбудили дело по статье «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору», - сообщил помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - Расследование завершено. Дело передали в суд.



Как выяснилось, Павел Г. ранее уже отбывал срок за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.