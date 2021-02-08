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В Ростове парень упал с крыши многоэтажки

В Ростове парень упал с крыши многоэтажки
В донской столице 19-летний парень насмерть разбился, упав с крыши многоэтажки. Происшествие случилось в ЖК «Суворовский» Октябрьского района 9 февраля.

Местные жители поделились фотографиями ЧП в социальных сетях. На снимках обездвиженный парень лежит возле 16-этажного дома на улице Уланской. Рядом с местом происшествия дежурят правоохранители.

Как сообщил DonDay.ru, обстоятельства смерти молодого человека выясняют. По словам очевидцев, незадолго до трагедии несколько ребят ходили по заснеженной крыше многоэтажки.

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