В Ростове парень упал с крыши многоэтажки
В донской столице 19-летний парень насмерть разбился, упав с крыши многоэтажки. Происшествие случилось в ЖК «Суворовский» Октябрьского района 9 февраля.
Местные жители поделились фотографиями ЧП в социальных сетях. На снимках обездвиженный парень лежит возле 16-этажного дома на улице Уланской. Рядом с местом происшествия дежурят правоохранители.
Как сообщил DonDay.ru, обстоятельства смерти молодого человека выясняют. По словам очевидцев, незадолго до трагедии несколько ребят ходили по заснеженной крыше многоэтажки.