В Ростове на Нагибина водитель «ВАЗ» попал в ДТП из-за пробитого колеса

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Авария случилась около полуночи 26 марта на улице Михаила Нагибина.23-летний водитель машины «ВАЗ-2110» ехал в сторону центра под мостом на улице Нансена. По словам очевидцев, в районе дома № 7в на Нагибина у машины пробило колесо. Водитель резко остановился, а двигавшийся в попутном направлении 25-летний парень на «Приоре» не успел затормозить. Автомобиль на скорости въехал в «ВАЗ».Судя по фотографиям с места ДТП, обе машины получили серьезные механические повреждения. У «Лады» разбит капот, у «ВАЗ-2110» - задняя часть.По информации УГИБДД в Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал. Однако очевидцы утверждают, что пассажирка «ВАЗ» при столкновении ударилась головой.