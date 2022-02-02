В Ростове на Левом берегу случилось тройное ДТП: видео

Фото/видео: Rostov.ru/соцсети.

В Ростове произошла авария с участием трех легковушек. ДТП случилось утром 4 февраля на Левом берегу Дона.По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем «Датсун он До» ехал к зоне отдыха. В какой-то момент он не справился с управлением. Иномарку вынесло на встречную полосу, по которой двигался «ВАЗ-2107». Водители не смогли избежать столкновения. Машины врезались лоб в лоб. По инерции отечественное авто отбросило на проезжавший «Хендай Элантра», а затем - в кювет.Очевидцы опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что у «Хендай» смята передняя часть, а обломки машин разбросаны по асфальту на несколько метров. Чуть дальше, в кювете, стоит отечественная легковушка. У нее, как и у «Датсуна», тоже немало повреждений.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. Однако автомобилистам придется потратить крупные суммы на ремонт транспорта.