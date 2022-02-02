Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Левом берегу случилось тройное ДТП: видео

В Ростове на Левом берегу случилось тройное ДТП: видео
В Ростове произошла авария с участием трех легковушек. ДТП случилось утром 4 февраля на Левом берегу Дона.

По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем «Датсун он До» ехал к зоне отдыха. В какой-то момент он не справился с управлением. Иномарку вынесло на встречную полосу, по которой двигался «ВАЗ-2107». Водители не смогли избежать столкновения. Машины врезались лоб в лоб. По инерции отечественное авто отбросило на проезжавший «Хендай Элантра», а затем - в кювет.

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что у «Хендай» смята передняя часть, а обломки машин разбросаны по асфальту на несколько метров. Чуть дальше, в кювете, стоит отечественная легковушка. У нее, как и у «Датсуна», тоже немало повреждений.

В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. Однако автомобилистам придется потратить крупные суммы на ремонт транспорта.
Фото/видео: Rostov.ru/соцсети.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.