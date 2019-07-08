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В Ростове ТЦ «Золотой Вавилон» из-за задымления покинули сотни человек

В Ростове ТЦ «Золотой Вавилон» из-за задымления покинули сотни человек
В Ростове-на-Дону торговый центр «Золотой Вавилон» из-за задымления покинули сотни человек. Происшествие случилось на улице Малиновского, 25 9 июля около 20:30.

Вечером посетители заметили клубы дыма и обратились к спасателям. На месте работают три единицы техники и 12 человек. Из здания эвакуированы порядка 500 посетителей.

– К задымлению могло привести короткое замыкание. В результате инцидента никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.

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