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В центре Ростова самокатчик сбил женщину-пешехода

В центре Ростова самокатчик сбил женщину-пешехода
В Ростове на Большой Садовой водитель электросамоката сбил женщину. ЧП случилось днем 17 июля. Информацию сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, парень за рулем самоката сильно разогнался. Недалеко от городской администрации он потерял управление и на большой скорости столкнулся с прохожей. Удар был настолько сильным, что женщина и молодой человек упали на тротуар. После случившегося между участниками аварии завязалась словесная перепалка. Они обменялись оскорблениями и разошлись.

В каком состоянии сейчас находятся женщина и молодой человек, пока не известно. Вероятно, они отделались легкими ссадинами.
Фото: СоцСети
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