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В центре Ростова автобус № 3 с пассажирами столкнулся с легковушкой

В центре Ростова автобус № 3 с пассажирами столкнулся с легковушкой
В центре донской столицы произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось утром 18 января в Нахичевани на улице Советской.

По предварительным данным, автобус № 3 (Лесничество — Главный ж/д вокзал) с пассажирами ехал в районе 12-й Линии. В какой-то момент общественному транспорту не уступил дорогу «Хендай Солярис» под управлением 54-летнего мужчины. От силы удара несколько пассажиров автобуса не удержались и упали.

К счастью, никто не получил серьезных травм.
Фото: УГИБДД по РО.
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