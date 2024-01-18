В центре Ростова автобус № 3 с пассажирами столкнулся с легковушкой

Фото: УГИБДД по РО.

В центре донской столицы произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось утром 18 января в Нахичевани на улице Советской.По предварительным данным, автобус № 3 (Лесничество — Главный ж/д вокзал) с пассажирами ехал в районе 12-й Линии. В какой-то момент общественному транспорту не уступил дорогу «Хендай Солярис» под управлением 54-летнего мужчины. От силы удара несколько пассажиров автобуса не удержались и упали.К счастью, никто не получил серьезных травм.