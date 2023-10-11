В Батайске в районе бывшей халвичной фабрики горел мусор

Фото: Rostov.ru

В Батайске Ростовской области на территории бывшей халвичной фабрики горел мусор. Пламя вспыхнуло на улице Луначарского,162.Предварительно, огонь вспыхнул около 17:50. За пару минут пламя охватило площадь в 70 квадратных метров. Местные жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС.По каким обстоятельствам мусор загорелся, пока неизвестно.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось потушить за пол часа. В результате пожара никто не пострадал.