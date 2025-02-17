Трое пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

На трассе Азов – Самарское в ДТП пострадали три человека. Авария случилась 16 февраляОколо 17:30 на второстепенной дороге двигался автомобиль «ВАЗ-211240», за рулём которого был 20-летний водитель. По предварительной информации, он не предоставил преимущество в движении машине «Шевроле Ланос», которой управлял 72-летний мужчина. Транспортное средство двигалось по главной дороге.По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в аварии пострадали водитель и 19-летняя пассажирка «ВАЗа». Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.