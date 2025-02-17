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Трое пострадали в ДТП в Ростовской области

Трое пострадали в ДТП в Ростовской области
На трассе Азов – Самарское в ДТП пострадали три человека. Авария случилась 16 февраля

Около 17:30 на второстепенной дороге двигался автомобиль «ВАЗ-211240», за рулём которого был 20-летний водитель. По предварительной информации, он не предоставил преимущество в движении машине «Шевроле Ланос», которой управлял 72-летний мужчина. Транспортное средство двигалось по главной дороге.

По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в аварии пострадали водитель и 19-летняя пассажирка «ВАЗа». Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Фото: Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
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