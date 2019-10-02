Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Ростовской области



В Аксайском районе Ростовской области три человека получили травмы в столкновении двух авто. ЧП произошло на 1 047-м километре трассы М-4 «Дон». Авария случилась около 8 часов 4 октября.



По автодороге ехала 32-летняя женщина за рулём «ВАЗ-2113». Она решила развернуться в неустановленном месте, в результате чего столкнулась с другим авто. Вторым участником аварии стал 34-летний водитель «ВАЗ-2114».



В результате ДТП травмы получили автоледи и 47-летний и 29-летний пассажиры «ВАЗ-2114».



- По факту происшествия проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.