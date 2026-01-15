Ростовчанка без прав устроила погоню и разбила арендованную иномарку у ж/д путей

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону 19-летняя девушка, никогда не получавшая водительские права, стала виновницей ДТП после попытки скрыться от сотрудников полиции. Инцидент произошел в Октябрьском районе города, вблизи железнодорожных путей на улице Нансена.По данным Госавтоинспекции Ростовской области, патрульные попытались остановить автомобиль Kia K5, однако водитель проигнорировала требование и нажала на газ. Началась погоня с включенными сиренами.Пытаясь уйти от преследования, девушка потеряла контроль над автомобилем и на высокой скорости врезалась в металлическое ограждение у железнодорожных путей. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть Kia K5 превратилась в груду металла, а элементы подвески разлетелись в стороны.К счастью, обошлось без пострадавших. За рулём иномарки оказалась 19-летняя жительница Ростова-на-Дону, у которой никогда не было водительского удостоверения. Девушку задержали и привлекли к ответственности за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции и пройти медицинское освидетельствование.Разбитый автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что Kia K5 является арендованной. Представитель компании, предоставившей машину в аренду, уже обратился в полицию с заявлением об угоне.