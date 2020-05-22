Появилось видео с места пожара на складе в Батайске
Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Появились кадры с места крупного пожара в Батайске Ростовской области. На улице Первой Пятилетки горит склад с пластиковыми изделиями. Возгорание произошло примерно в 10 часов 26 мая.
- Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Ему присвоен ранг № 2 в связи с угрозой распространения на соседние строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
К ликвидации возгорания привлечены 68 человек личного состава и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.