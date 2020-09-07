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В центре Ростова горит отель «Редиссон»

В центре Ростова горит отель «Редиссон»
В Ростове-на-Дону на Береговой загорелось здание пятизвездочного отеля «Рэдиссон». Гостиница вспыхнула около 17 часов 9 сентября.

Полицейские перекрыли улицу, где произошло ЧП. Спасатели забрались на крышу отеля, чтобы потушить возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожарные выехали по адресу: Береговая, 25Г/4. Обстановка и площадь пожара уточняются. На месте работают девять пожарных машин.

Все сотрудники и постояльцы, среди которых есть иностранцы, были эвакуированы из отеля. В районе гостиницы собирается пробка.

Один из лучших отелей Ростова-на-Дону возобновил свою работу в 2018 году. Гостиница насчитывает 82 номера.

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