В центре Ростова горит отель «Редиссон»

В Ростове-на-Дону на Береговой загорелось здание пятизвездочного отеля «Рэдиссон». Гостиница вспыхнула около 17 часов 9 сентября.Полицейские перекрыли улицу, где произошло ЧП. Спасатели забрались на крышу отеля, чтобы потушить возгорание.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожарные выехали по адресу: Береговая, 25Г/4. Обстановка и площадь пожара уточняются. На месте работают девять пожарных машин.Все сотрудники и постояльцы, среди которых есть иностранцы, были эвакуированы из отеля. В районе гостиницы собирается пробка.Один из лучших отелей Ростова-на-Дону возобновил свою работу в 2018 году. Гостиница насчитывает 82 номера.