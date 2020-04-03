Появилось видео с места пожара под Ростовом, где погибли два ребёнка

Появились кадры с места пожара под Ростовом-на-Дону, в результате которого погибли дети. На кадрах видно, насколько сильными оказались последствия бедствия.Происшествие случилось утром 6 апреля в Батайске на улице Фрунзе. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из дома успели спасти 13-летнего и 8-летнего мальчиков, их мать и бабушку. Жертвами пожара стали 5-летний и 7-летний малыши.Пожару был объявлен ранг 1 БИС. Потушить его удалось примерно за полчаса. На месте работают следователи и органы дознания. Причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются.На кадрах с мечта ЧП видно, что частный дом практически полностью сгорел. Всё имущество жильцов оказалось уничтожено.