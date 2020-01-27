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Под Ростовом в массовом ДТП с участием фуры и автобуса двое погибли, семеро пострадали

Под Ростовом в массовом ДТП с участием фуры и автобуса двое погибли, семеро пострадали
Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Массовое ДТП произошло в Аксайском районе Ростовской области. В результате происшествие погибли два человека. Трагедия произошла на трассе М-4 Дон около 9 часов 29 января.

Предварительно, водитель фуры «Сканиа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехал автобус «Платов — ж/д вокзал», в салоне которого находились девять пассажиров. Водитель общественного транспорта не смог уйти от столкновения. Грузовик буквально «снёс» водительскую кабину автобуса, на её месте осталась зияющая дыра.

Автомобили мгновенно перекрыли дорогу, и в автобус сразу же врезалась легковушка «Рено». Водитель маршрутки «Мерседес Спринтер», пытаясь увернуться от удара, вылетел на обочину.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водители рейсового автобуса и маршрутки погибли на месте. По предварительной информации, пострадали ещё семь человек.

На месте трагедии работают спецслужбы и сотрудники «скорой помощи». Все обстоятельства уточняются.

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