Парень на иномарке погиб в ДТП на трассе Волгоград - Сальск

На трассе Волгоград - Сальск 27-летний водитель иномарки насмерть разбился в аварии. Трагедия случилась рано утром 31 августа в Светлоярском районе.Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобилист за рулем «Ауди А4» выехал на «встречку», по которой двигалась фура «Скания». От мощного удара у иномарки разворотило капот и все переднюю часть.- Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве. - Мужчина из фуры пострадал, его госпитализировали.