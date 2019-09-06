Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в Ростовской области



В Донецке Ростовской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся. Трагический случай произошёл около 22 часов 8 сентября на улице Королёва.



По словам собственного источника Rostov.ru, по обочине шли два человека. В районе заправки они стали переходить дорогу. Один из мужчин успел пересечь проезжую часть, второй — нет. В это время на дороге появился автомобиль. Его водитель, даже не сбросив скорость, сбил пешехода и быстро скрылся. От удара пострадавший отлетел в сторону на несколько метров. Увы, полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер ещё до приезда медиков. У него не было при себе ни документов, ни телефона, так что личность погибшего пока остаётся неизвестной. По факту происшествия проводится проверка.

