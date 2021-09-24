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На трассе в Ростовской области грузовик врезался в отбойник и упал на бок

На трассе в Ростовской области грузовик врезался в отбойник и упал на бок
На трассе в Ростовской области большегруз попал в ДТП и завалился на бок. Авария произошла утром 28 сентября под аэропортом Платов, в Аксайском районе.

По предварительным данным, водитель грузовика ехал по автодороге М-4 «Дон». В районе 1 030-го километра он не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара многотоннажная машина опрокинулась на бок. Фура перегородила движение сразу на двух полосах.

Водитель грузовика чудом остался жив и самостоятельно выбрался из машины. Он вызвал на помощь спасателей. Те отключили аккумулятор и смыли разлившийся бензин с дороги. Затем на место направили автокран, с помощью которого поставили большегруз на колеса.

Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС», водитель отказался от госпитализации.
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