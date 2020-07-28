На трассе в Ростовской области сбили насмерть женщину-пешехода

В донском регионе ночью 30 июля иномарка сбила пешехода на трассе. Смертельное ДТП произошло на автодороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Из-за того, что было тёмное время суток, а одежда пострадавшей не имела световозвращающих элементов, 37-летний водитель «Опеля Омеги» не заметил её и сбил. От полученных травм женщина скончалась на месте.Дело в том, что водителям очень сложно разглядеть человека в сумерках и темноте, особенно вне населённых пунктов.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливают все обстоятельства трагедии.