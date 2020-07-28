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На трассе в Ростовской области сбили насмерть женщину-пешехода

На трассе в Ростовской области сбили насмерть женщину-пешехода

В донском регионе ночью 30 июля иномарка сбила пешехода на трассе. Смертельное ДТП произошло на автодороге М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Из-за того, что было тёмное время суток, а одежда пострадавшей не имела световозвращающих элементов, 37-летний водитель «Опеля Омеги» не заметил её и сбил. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- К сожалению, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьёзно относятся к собственной безопасности, - посетовали сотрудники ведомства. - Пешеходы должны пользоваться надземными или подземными переходами или носить с собой светоотражающие знаки.

Дело в том, что водителям очень сложно разглядеть человека в сумерках и темноте, особенно вне населённых пунктов.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливают все обстоятельства трагедии.

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