На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП. Авария случилась 3 июня около 16:00.По предварительным данным, за рулем иномарки «Ниссан Альмера» находился 63-летний водитель. Он ехал по автодороге М-4 «Дон» - поселок Щепкин. Неподалеку от 6-го километра водитель не смог справиться с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в грузовик марки «Тойота Дюна»,который перевозил кирпичи. Удар оказался на столько сильным, что машины слетели на обочину.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП скончался водитель «Ниссана». Предположительно, смерть мужчины могла наступить до столкновения.