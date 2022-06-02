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На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП. Авария случилась 3 июня около 16:00.

По предварительным данным, за рулем иномарки «Ниссан Альмера» находился 63-летний водитель. Он ехал по автодороге М-4 «Дон» - поселок Щепкин. Неподалеку от 6-го километра водитель не смог справиться с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в грузовик марки «Тойота Дюна»,который перевозил кирпичи. Удар оказался на столько сильным, что машины слетели на обочину.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП скончался водитель «Ниссана». Предположительно, смерть мужчины могла наступить до столкновения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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