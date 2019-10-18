На Дону в ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки



В Волгодонске автомобилист на иномарке врезался в отбойник. ДТП произошло 20 октября на мосту, который соединяет старую и новую части города.



По предварительным данным, 31-летний шофер автомобиля «Киа Маджентис» не справился с управлением и врезался в угловую часть отбойника. В результате столкновения пострадал сам водитель и его 33-летний пассажир. Оба мужчины с травмами были доставлены в больницу.



Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ДТП.