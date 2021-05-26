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На Дону участковый открыл огонь при задержании

На Дону участковый открыл огонь при задержании
На Дону участковый остановил дебошира с топором выстрелом. ЧП произошло в хуторе Старая Станица Каменского района, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

27 мая хуторяне позвонили в местный отдел полиции и пожаловались на дебошира. На место прибыл участковый. Мужчина пытался напасть на него с топором, поэтому правоохранитель выстрелил в воздух из табельного оружия.

После этого дебошир успокоился, и его задержали. Материал по факту происшествия направлен в СУ СК России по Ростовской области.

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