На Дону участковый открыл огонь при задержании

На Дону участковый остановил дебошира с топором выстрелом. ЧП произошло в хуторе Старая Станица Каменского района, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.27 мая хуторяне позвонили в местный отдел полиции и пожаловались на дебошира. На место прибыл участковый. Мужчина пытался напасть на него с топором, поэтому правоохранитель выстрелил в воздух из табельного оружия.После этого дебошир успокоился, и его задержали. Материал по факту происшествия направлен в СУ СК России по Ростовской области.