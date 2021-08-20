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На Дону разыскивают пенсионера из Краснодарского края

На Дону разыскивают пенсионера из Краснодарского края
На Дону разыскивают 72-летнего Владимира Садового из города Кореновска Краснодарского края. Местонахождение дезориентированного пенсионера неизвестно с 8 августа. Родственники мужчины обратились в полицию и за помощью к добровольцам.

Сообщается, что пропавший худощавый, ростом 170 сантиметров, волосы у него седые, короткие, глаза карие. Был одет в ярко-синие шорты ниже колен, светлую футболку, коричневые шлепанцы и светлую кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Садового, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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