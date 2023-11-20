Два жителя Ростовской области погибли во время пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Жуткие ЧП случились утром 20 ноября в донской столице и Чертковском районе.В селе Михайлово-Александровка сгорел дом № 74 на улице Интернациональной. Пламя охватило практически все жилье (порядка 45 квадратных метров). Потушив огонь, спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. Он надышался дымом.При подобных обстоятельствах скончалась и 78-летняя ростовчанка. Пенсионерка отравилась продуктами горения на улице Дачной, 45Б. Площадь ЧП не превышала одного квадратного метра, однако этого оказалось достаточно, чтобы бабушка задохнулась.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в первом случае причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Во втором - короткое замыкание электроудлинителя.