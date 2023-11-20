Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два жителя Ростовской области погибли во время пожаров

Два жителя Ростовской области погибли во время пожаров
В Ростовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Жуткие ЧП случились утром 20 ноября в донской столице и Чертковском районе.

В селе Михайлово-Александровка сгорел дом № 74 на улице Интернациональной. Пламя охватило практически все жилье (порядка 45 квадратных метров). Потушив огонь, спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. Он надышался дымом.

При подобных обстоятельствах скончалась и 78-летняя ростовчанка. Пенсионерка отравилась продуктами горения на улице Дачной, 45Б. Площадь ЧП не превышала одного квадратного метра, однако этого оказалось достаточно, чтобы бабушка задохнулась.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в первом случае причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Во втором - короткое замыкание электроудлинителя.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.