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Бывшему сотруднику Сальской транспортной прокуратуры вынесли приговор

Бывшему сотруднику Сальской транспортной прокуратуры вынесли приговор
Бывшему сотруднику Сальской транспортной прокуратуры вынесли приговор за получение взяток. Сергея Охритько осудили на семь лет и один месяц колонии строгого режима. Кроме того, Егорлыкский районный суд Ростовской области приговорил экс-сотрудника к штрафу в три миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Охритько задержали 26 февраля в закусочной «Теремок» в станице Егорлыкской. Он получил от представителя охранной организации взятку в размере 160 тысяч рублей. За такую сумму сотрудник прокуратуры обещал предпринимателю общее покровительство на своей территории.

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