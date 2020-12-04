Бывшему сотруднику Сальской транспортной прокуратуры вынесли приговор за получение взяток. Сергея Охритько осудили на семь лет и один месяц колонии строгого режима. Кроме того, Егорлыкский районный суд Ростовской области приговорил экс-сотрудника к штрафу в три миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован., Охритько задержали 26 февраля в закусочной «Теремок» в станице Егорлыкской. Он получил от представителя охранной организации взятку в размере 160 тысяч рублей. За такую сумму сотрудник прокуратуры обещал предпринимателю общее покровительство на своей территории.