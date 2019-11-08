Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Баня с людьми внутри загорелась в Ростовской области

Баня с людьми внутри загорелась в Ростовской области
В Ростовской области произошёл пожар в бане. Происшествие случилось 9 ноября в Донецке.

По предварительным данным, на улице Смирнова случился пожар в бане. Прибывшие спасатели узнали, что внутри находится человек, и поспешили на помощь. Вызволив его из огня, приступили к тушению.

- Площадь пожара составила 64 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению привлекали восемь пожарных и две единицы техники.

Причина случившегося устанавливается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.