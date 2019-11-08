Баня с людьми внутри загорелась в Ростовской области



В Ростовской области произошёл пожар в бане. Происшествие случилось 9 ноября в Донецке.



По предварительным данным, на улице Смирнова случился пожар в бане. Прибывшие спасатели узнали, что внутри находится человек, и поспешили на помощь. Вызволив его из огня, приступили к тушению.



- Площадь пожара составила 64 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению привлекали восемь пожарных и две единицы техники.



Причина случившегося устанавливается.