Ростовские гандболистки отправились на Суперлигу в Волгоград



Гандболистки клуба «Ростов-Дон» поехали в Волгоград для игры в Суперлиге. Спортсменки сыграют с «Динамо-Синара» 14 января в рамках 13-го тура чемпионата России.



Ростовчанки набрали 24 очка и сейчас находятся на втором месте турнирной таблицы. «Динамо» занимает восьмое место и имеет семь очков.



В 12-м туре наши девушки одержали победу над «АГУ-Адыиф» из города Майкопа. Игра завершилась со счётом 38:24.



В Волгограде матч начнётся 14 января в 17 часов 30 минут.