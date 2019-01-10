Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские гандболистки отправились на Суперлигу в Волгоград

Ростовские гандболистки отправились на Суперлигу в Волгоград
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» поехали в Волгоград для игры в Суперлиге. Спортсменки сыграют с «Динамо-Синара» 14 января в рамках 13-го тура чемпионата России.

Ростовчанки набрали 24 очка и сейчас находятся на втором месте турнирной таблицы. «Динамо» занимает восьмое место и имеет семь очков.

В 12-м туре наши девушки одержали победу над «АГУ-Адыиф» из города Майкопа. Игра завершилась со счётом 38:24.

В Волгограде матч начнётся 14 января в 17 часов 30 минут.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.