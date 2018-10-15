В Ростове судят полицейских, избивших и ограбивших посетителя кафе





В Ростове проходит судебное разбирательство в отношении двух участковых, избивших и ограбивших посетителя кафе. В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



Так как потерпевшему были нанесены не угрожающие жизни увечья, в процессе следствия действия подозреваемых переквалифицировали. Сейчас их судят по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

- Дело передали в суд в конце сентября. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, - прокомментировал старший помощник прокурора Советского района Денис Корсун. - Бывшим правоохранителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Напомним, ночью 4 февраля 2018 года между 26-летним и 27-летним участковыми отдела полиции № 8 Советского района и посетителем кафе «Доберман», расположенном в ТЦ «Талер», произошла ссора. Полицейские вывели 31-летнего ростовчанина на улицу, где показали ему служебные удостоверения, после чего избили. Затем нападавшие обыскали его одежду, забрали из кармана джинсов две тысячи рублей и скрылись.





Один из обвиняемых - 27-летний участковый Отдела полиции № 8.