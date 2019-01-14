В администрации Донецка идут массовые проверки и изъятие документов



Третий день в администрации города Донецка Ростовской области нарушен привычный режим работы. В мэрии проходят массовые проверки и изъятие документов.



В понедельник, 14 января, после обеда в администрации города сработала пожарная сигнализация. Собравшихся на первом этаже сотрудников встретили люди в штатском. Предъявив удостоверения сотрудников ФСБ, они поблагодарили чиновников за оперативность, попросили собрать личные вещи и покинуть помещение.

- Половина рабочих кабинетов мэрии опечатана. Часть документации и оргтехники изъяты, - рассказал источник Rostov.ru. – Все запланированные заседания и совещания отменены.



С чем связаны массовые проверки, неизвестно. По одной из версий, «нашествие» правоохранителей связано с делом бывшего заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и связи Сергея Беляева. Чиновника подозревали в вымогательстве взятки в особо крупном размере.



По версии следствия, в 2016 году родной брат жены Беляева стал одним из учредителей ООО «Чистый город». Организация занималась вывозом с территории города твёрдых бытовых отходов. Заместитель мэра, чтобы помочь родственнику, принудил учредителя «Чистого города» отдать шурину долю в уставном капитале предприятия. В противном случае он пообещал устроить предпринимателю проблемы в работе.



Когда обо всём стало известно, Беляев был уволен в связи с утратой доверия.



В приемной главы города подтвердили, что правоохранительные органы проверяют работу чиновников и тот факт, что часть кабинетов опечатана.