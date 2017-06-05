В трамвайном депо Таганрога произошёл пожар





Спасатели ликвидировали возгорание в трамвайном депо Таганрога.



Пожар произошёл около 19 часов в бытовом помещении на территории транспортного предприятия в переулке Смирновском 52. Огонь успел распространиться на площадь 6 кв.м.



Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

- Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования, - добавили в спасательном ведомстве.



В тушении были задействованы две единицы техники и шесть спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание в течение 15 минут.