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В трамвайном депо Таганрога произошёл пожар

В трамвайном депо Таганрога произошёл пожар

Спасатели ликвидировали возгорание в трамвайном депо Таганрога.

Пожар произошёл около 19 часов в бытовом помещении на территории транспортного предприятия в переулке Смирновском 52. Огонь успел распространиться на площадь 6 кв.м.

Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
- Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования, - добавили в спасательном ведомстве.

В тушении были задействованы две единицы техники и шесть спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание в течение 15 минут.

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